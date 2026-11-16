La justicia italiana interviene Revolut tras detectar "graves carencias" en sus controles antiblanqueo
Las deficiencias en los controles permitieron que numerosas personas investigadas o condenadas por delitos graves accedieran al sistema financiero a través de este banco digital.
Agencia EFE
Internacional-16/11/2026
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Imagen: Revolut.
El Tribunal de Milán ha decretado este 16 de noviembre la administración judicial durante un año de la sucursal italiana del banco digital Revolut, tras detectar «graves carencias» en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales que habrían facilitado