Santander, condenado a devolver 9.045 euros de la cláusula suelo de una hipoteca a un socio de FACUA Granada
La entidad bancaria le estuvo aplicando durante prácticamente 10 años una cláusula por la que su tipo de interés no podía bajar del 3,50% nominal anual.
FACUA.org
Granada-28/10/2026
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Tras la demanda de FACUA Granada, el Juzgado de Primera Instancia Número 11 de la ciudad ha condenado al banco Santander a devolver a un usuario 6.713,88 euros por la cláusula suelo de su hipoteca más 2.331,33 de intereses. En total, 9.045,21 euros. La entidad también