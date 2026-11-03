FACUA Cádiz logra que una aseguradora reembolse 700 euros a una usuaria a la que acusó de ocultar información de un familiar fallecido
La compañía de seguros Divina Pastora exigió a la afectada el pago íntegro de los servicios funerarios prestados a la muerte de un familiar, con el pretexto de que no había sido informada de la existencia de "patologías preexistentes" en el momento de contratar la póliza.
FACUA.org
Cádiz-03/11/2026
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La intervención de FACUA Cádiz ha logrado que Divina Pastora Seguros Generales reintegre a una usuaria 714 euros de capital sobrante de un seguro de decesos, después de haberla acusado de ocultar información sobre el asegurado y por cuyo funeral le reclamó más de 3.500