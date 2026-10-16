FACUA Cádiz organiza dos talleres online para informar a los consumidores sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas
La asociación informará sobre los tipos de interés, los gastos hipotecarios, las posibilidades de modificar o trasladar una hipoteca y los procedimientos para reclamar ante las entidades bancarias.
FACUA.org
Cádiz-16/10/2026
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FACUA Cádiz va a celebrar dos talleres formativos online sobre hipotecas con el objetivo de proporcionar a los consumidores herramientas para conocer sus derechos y defender sus intereses frente a las entidades financieras.
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