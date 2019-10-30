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La sanidad castellanomanchega indemniza con 6.500 euros a una socia de FACUA por quemaduras en el parto

FACUA Castilla-La Mancha asesoró a la afectada, que sufrió quemaduras de segundo grado en el muslo debido a la incorrecta utilización de una lámpara de calor de infrarrojos.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-30/10/2019
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Tras la intervención de FACUA Castilla-La Mancha, el Servicio de Salud castellanomanchego (Sescam) ha indemnizado con 6.500 euros a una paciente a la que le provocaron quemaduras durante el parto por el uso incorrecto de una lámpara de calor de infrarrojos.

P.C.V.

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