Los primeros tests de la UE en carne de vacuno detectan un 60% de caballo, cerdo y cordero
En España las conclusiones de los análisis podrían publicarse en los próximos días.
FACUA.org
Europa-19/03/2013
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La Agencia de Seguridad Alimentaria de Reino Unido (Food Standards Agency) ha emitido el resultado de los primeros tests realizados por la Unión Europea e indican que en algunos de los productos comercializados como carne de vacuno, y ahora retirados, había un sesenta por c