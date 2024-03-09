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Frenar a la extrema derecha.
Institucional
Óscar Puente, Sarah Santaolalla, Pablo Iglesias y Rubén Sánchez intervienen el 21M en Madrid en la iniciativa 'Frenar a la extrema derecha'
Institucional
Más de 400 personas participan en Sevilla en el primer evento de la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
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