Óscar Puente, Sarah Santaolalla, Pablo Iglesias y Rubén Sánchez intervienen el 21M en Madrid en la iniciativa 'Frenar a la extrema derecha'
Con entrada libre hasta completar aforo, el evento organizado por FACUA tendrá lugar en el Ateneo de Madrid a partir de las 20:00 horas.
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España-19/05/2026
FACUA-Consumidores en Acción organiza este jueves 21 de mayo en Madrid el segundo de los eventos de su iniciativa Frenar a la extrema derecha.
Con entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar a partir de las 20:00 horas en el Ateneo de Madrid, situado en la calle Prado, 2