Más de 400 personas participan en Sevilla en el primer evento de la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
El segundo acto tendrá lugar el jueves 21 de mayo en el Ateneo de Madrid, Intervendrán Óscar Puente, Sarah Santaolalla, Pablo Iglesias y Rubén Sánchez.
FACUA.org
Sevilla-13/05/2026
Más de 400 personas han participado en Sevilla en el primer evento de la iniciativa de FACUA-Consumidores en Acción Frenar a la extrema derecha, celebrado este martes 12 de mayo.
Junto al secretario general de FACUA, el periodista Rubén Sánchez, en el act