QuerellaVW: FACUA representa a 7.200 víctimas del dieselgate en la causa penal de la Audiencia Nacional

FACUA-Consumidores en Acción está personada como acusación particular en el procedimiento abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional contra Volkswagen AG, la empresa matriz de la multinacional alemana. La asociación representa a 7.200 afectados en la causa. En febrero de 2018, FACUA ha cerrado el plazo para que los usuarios se sumaran al procedimiento a través de su equipo jurídico. Los afectados que representa FACUA en la causa son propietarios de vehículos diésel de las marcas Volkswagen, Seat, Audi o Skoda afectados por el fraude de la manipulación de los motores para sortear el control de las emisiones contaminantes NOx. ¿Quién ha

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión