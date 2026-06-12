Vendido en Carrefour y Alcampo: Advierten de la presencia de huevo y almendras no incluidas en la etiqueta de un postre de marca La Lechera
El producto se denomina Delicias de galleta María y los lotes afectados tienen fecha de caducidad del 30 de junio y 8 de julio de 2026.
FACUA.org
España-12/06/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid rela