El Ayuntamiento de Carcaboso duplica la dotación de agua embotellada a sus vecinos tras la queja de FACUA Extremadura
El consistorio ha atendido a la petición de la asociación en vistas de la situación que atraviesan los habitantes de la pedanía de Valderrosas.
FACUA.org
Extremadura-12/06/2026
Tras la queja de FACUA Extremadura, el Ayuntamiento de Carcaboso ha informado de que va a duplicar la dotación de agua embotellada a la población de la pedanía de Valderrosas, pasando a entregarse semanalmente 36 litros/persona y abriendo la posibilidad de dar mayor vo