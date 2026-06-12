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Ryanair, investigada en Reino Unido por cobrar un recargo a los padres por sentarse junto a sus hijos

En España, el Ministerio de Consumo ya la sancionó por esta y otras prácticas abusivas aunque la aerolínea ha recurrido en tribunales.

FACUA.org
España-12/06/2026

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) de Reino Unido ha abierto una investigación a Ryanair por imponer el pago de una tasa adicional de ocho libras a los padres que quieran sentarse junto a sus hijos, incluidos aquellos con algún tipo de discapacidad.

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