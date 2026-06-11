Consumo investiga a Volotea tras la denuncia de FACUA por su recargo vinculado a la subida del combustible
La asociación insta a los usuarios a reclamar la devolución del sobrecoste ilegal a la aerolínea, que desde el 11 de junio deja de incluirlo en sus contratos.
FACUA.org
España-11/06/2026
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investiga a Volotea tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción por el recargo vinculado a la subida del combustible que comenzó a aplicar el 16 de marzo. La asociación insta a los usuarios a reclamar a Vol