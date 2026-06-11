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Consumo investiga a Volotea tras la denuncia de FACUA por su recargo vinculado a la subida del combustible

La asociación insta a los usuarios a reclamar la devolución del sobrecoste ilegal a la aerolínea, que desde el 11 de junio deja de incluirlo en sus contratos.

FACUA.org
España-11/06/2026

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investiga a Volotea tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción por el recargo vinculado a la subida del combustible que comenzó a aplicar el 16 de marzo. La asociación insta a los usuarios a reclamar a Vol

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