Vodafone abona a un socio de FACUA los 500 euros con los que infló sus recibos durante más de un año
Para evitar que se fuese a otra compañía, le ofertó una tarifa de 80 euros mensuales pero acabó aplicándole otra mucho más cara. Además, le cargó "pagos a terceros" que no había solicitado.
FACUA.org
Sevilla-15/02/2019
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Justo López Garrido, con el justificante bancario de la devolución realizada por Vodafone tras la reclamación de FACUA.
Tras la reclamación de FACUA Sevilla, Vodafone ha abonado a un usuario 515 euros con los que infló sus recibos durante más de un año al aplicarle una tarifa mucho más cara que la ofertada y facturarle «pagos a terceros» que no había solicitado.</