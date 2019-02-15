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Vodafone abona a un socio de FACUA los 500 euros con los que infló sus recibos durante más de un año

Para evitar que se fuese a otra compañía, le ofertó una tarifa de 80 euros mensuales pero acabó aplicándole otra mucho más cara. Además, le cargó "pagos a terceros" que no había solicitado.

FACUA.org
Sevilla-15/02/2019
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Tras la reclamación de FACUA Sevilla, Vodafone ha abonado a un usuario 515 euros con los que infló sus recibos durante más de un año al aplicarle una tarifa mucho más cara que la ofertada y facturarle «pagos a terceros» que no había solicitado.</

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