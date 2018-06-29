Francisco Acosta Orge
Cuarenta años del referéndum del 28 de febrero en Andalucía
El papel jugado por el pueblo andaluz tuvo una enorme trascendencia en la configuración política y autonómica de la nación tras la dictadura franquista.
29/11/2019
Sindicalismo y modelos sociales
La repercusión en lo social y en lo político de la crisis económica sigue produciendo altos niveles de pesimismo generalizado para millones de ciudadanos de muchas partes del mundo.
2/10/2019
Los derechos de los consumidores tienen historia
El libro 'Sevilla a comienzos del siglo XII: El tratado de Ibn Abdún', destaca por la modernidad con la que trata temas relativos a la vida de la ciudadanía, como la búsqueda de objetivos de salud o justicia.
25/4/2019
Sobre la Constitución, los partidos de izquierda, la pobreza energética y el nuevo cooperativismo
Algunos apuntes a los artículos de Carlos Puente y Olga Ruiz y a la entrevista a Paul Mason aparecidos en la 'Consumerismo' de diciembre de 2018.
27/2/2019
La Constitución de 1978, cuarenta años después
Hay pocas naciones democráticas donde, como en España, se hable o se discuta tanto sobre la Carta Magna.
28/12/2018
Sindicatos y organizaciones de consumidores: una colaboración pendiente
Se echan en falta estructuras estables, organizadas y activas, pese a que, al fin y al cabo, toda la ciudadanía es consumidora de productos que una parte de ella produce para el sostén diario de la vida humana.
31/10/2018
Sociedad y crisis económica
Al igual que en otros países europeos, la crisis del 2008 ha condicionado una serie de valores democráticos, sociales y económicos que en el caso de España se pusieron en marcha a partir de 1978.
27/7/2018
Consumo y sindicalismo
La búsqueda de alianzas prácticas de acción y colaboración entre las organizaciones sindicales y de consumidores se hace más necesaria cada día.
29/6/2018