Sociedad y crisis económica

La crisis económica de 2008, al igual que en un buen número de países europeos, ha condicionado y puesto en entredicho una serie de valores democráticos, sociales y económicos que en el caso de España se pusieron en marcha a partir del año 1978, tras la aprobación de la Constitución y la elección de gobiernos democráticos de alto apoyo electoral. Elecciones que se visualizaron en la acción de gobierno del PSOE, cerca de catorce años consecutivos, y del Partido Popular en lo que se ha venido en llamar el bipartidismo, siguiendo parecida trayectoria a lo que sucedió desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 en un buen número de naciones democráticas europeas. Se produ

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