Institucional
Sobre la Constitución, los partidos de izquierda, la pobreza energética y el nuevo cooperativismo
Algunos apuntes a los artículos de Carlos Puente y Olga Ruiz y a la entrevista a Paul Mason aparecidos en la 'Consumerismo' de diciembre de 2018.
Por Francisco Acosta Orge
España-27/02/2019
La lectura del número de diciembre de 2018 de Consumerismo me ha predispuesto para la elaboración de este artículo. Mi idea, desde que me invitaron a colaborar en la revista, era hacerlo más espaciadamente. Pero partiendo de que defiendo con todas sus consecuencias la libertad de expresión, quiero también mostrar mi desacuerdo con las opiniones que se vierten en el ejercicio de este derecho.
He tenido, desde hace muchísimos años, la convicción ética de que lo que uno pregona de palabra y obra debe estar dirigida a hacer posible el bienestar de la sociedad y, desde el ejemplo personal y responsab
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