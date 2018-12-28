La Constitución de 1978, cuarenta años después

«Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional«.

(Del Manifiesto del Rey Fernando VII a la Nación Española el 10 de marzo de 1820 aceptando la Constitución de 1812). Si este caballero hubiera cumplido su compromiso, la Historia de España hubiera sido otra y no celebraríamos en esta fecha este aniversario. Habrá pocas naciones democráticas donde, como en la nuestra, se hable o se discuta sobre la Constitución. Y no solo en los aniversarios más o menos solemnes y oficiales. Se hace en los medios informativos y en la confrontación cotidiana entre los partidos políticos. Y sin tener datos concretos, me parece que nuestro Tribunal Constitucional tiene más tra

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