Salud y alimentación
La Constitución de 1978, cuarenta años después
Hay pocas naciones democráticas donde, como en España, se hable o se discuta tanto sobre la Carta Magna.
Por Francisco Acosta Orge
España-28/12/2018
«Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional«.
(Del Manifiesto del Rey Fernando VII a la Nación Española el 10 de marzo de 1820 aceptando la Constitución de 1812).
Si este caballero hubiera cumplido su compromiso, la Historia de España hubiera sido otra y no celebraríamos en esta fecha este aniversario.
Habrá pocas naciones democráticas donde, como en la nuestra, se hable o se discuta sobre la Constitución. Y no solo en los aniversarios más o menos solemnes y oficiales. Se hace en los medios informativos y en la confrontación cotidiana entre los partidos políticos. Y sin tener datos concretos, me parece que nuestro Tribunal Constitucional tiene más tra
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