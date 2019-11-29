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Cuarenta años del referéndum del 28 de febrero en Andalucía
El papel jugado por el pueblo andaluz tuvo una enorme trascendencia en la configuración política y autonómica de la nación tras la dictadura franquista.
Por Francisco Acosta Orge
Andalucía-29/11/2019
El 28 de febrero de 2020 se cumplen cuarenta años del referéndum en el que la ciudadanía que habitaba las ocho provincias andaluzas decidió si la futura comunidad autónoma iba a regirse por el artículo 151 de la Constitución Española de diciembre de 1978.
Algún lector puede pensar que éste es un asunto meramente regional, que sólo puede interesar a los andaluces. Pero con sólo dar un repaso a los momentos históricos del tránsito de la sociedad española de la dictadura franquista a la democracia, el papel jugado por el pueblo andaluz tuvo una enorme trascendencia en la configuración política y autonómica de cara al futuro de la nación.
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