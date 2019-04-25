Los derechos de los consumidores tienen historia

Quizás la mayoría de los lectores no tengan conocimiento de un texto histórico que ha llegado hasta nuestros días y que tiene bastante que ver con las prácticas del movimiento consumerista actual. El texto al que me refiero está escrito por un magistrado musulmán sevillano, Ibn Abdún, que parece ser tuvo las funciones de cadí o almotacén en la Sevilla islámica de comienzos del siglo XII. Estos cargos ejercían misiones de vigilancia de las relaciones jurídicas, económicas y religiosas en la vida diaria, sobre todo en los grandes centros urbanos de la España musulmana. En el preámbulo del libro se señala que se conservan dos manuscritos misceláneos d

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