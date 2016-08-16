@hd_carr
El engaño del cartel amarillo: cómo timarte con la falsa oferta
Trucos y artimañas de los supermercados para meter la mano en tu cartera sin que te des cuenta.
27/2/2018
El ‘top ten’ de los falsos descuentos: del engorde del precio real al clásico día sin IVA
Falsear un precio para hacer una oferta y que el descuento parezca mayor, si es que existe, es un fraude y una práctica de competencia desleal a los comercios que no recurren a estás prácticas y son honestos.
7/4/2017
Alerta amarilla en el supermercado
Uno de los recursos más tontos y a la vez eficaces para vender un producto es hacer creer al posible comprador que le han bajado el precio, cuando en realidad han hecho todo lo contrario. Llevan años usándolo.
8/3/2017
El regalo del supermercado (que te cobran sin darte cuenta)
Es una práctica muy curiosa: el fabricante decide hacer promociones como envases con más cantidad o unidades extra, pero el hipermercado decide que no está la cosa para regalar nada y te hace pagar por ello.
23/12/2016
Falsos packs ahorro: el fraude estrella en tu súper
Se trata del engaño más común, y es tan simple como efectivo: vender juntas varias unidades de un producto a un precio más caro que si las compararas sueltas.
28/10/2016
El asombroso caso de la fruta española recolectada en Perú
Fechas de envasado y caducidad, origen declarado de los productos... El fraude en el etiquetado de los alimentos, cada vez más común en comercios y supermercados.
16/8/2016