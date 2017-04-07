El ‘top ten’ de los falsos descuentos: del engorde del precio real al clásico día sin IVA

Engañar al cliente es muy, muy fácil. En artículos anteriores os hemos enseñado varias técnicas que, a pesar de su sencillez, funcionan muy bien. El problema viene cuando las usas mucho y, como dice el refrán, «la avaricia rompe el saco«. Tarde o temprano, el cliente habitual se va dar cuenta de que no es normal que una gran empresa cometa siempre los mismos errores. Por otra parte, teniendo en cuenta que el cliente es libre de decidir dónde quiere gastar su dinero, no es una buena táctica a la larga. Te puede funcionar durante un tiempo, pero al final el cliente acabará cansándose y se irá allá donde no le engañen.

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