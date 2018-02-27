El engaño del cartel amarillo: cómo timarte con la falsa oferta

En el siguiente artículo intentaré mostraros una pequeña guía para que vuestro centro comercial no os engañe. Se trata de una recopilación de los trucos más usados para intentar meter la mano en tu cartera, ya hayan sido contados por sus víctimas en alguna red social o me hayan llegado personalmente vía correo electrónico. Todos estos fraudes (o errores) han ocurrido y ninguno de ellos es un caso único. Se producen de forma generalizada una y otra otra vez en todos los centros comerciales. El fraude estrella Si hay un error que se repite más que los demás, al menos en mi centro comercial favorito, es sin duda alguna que un artículo tenga un precio marca

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