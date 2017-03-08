Alerta amarilla en el supermercado

Uno de los trucos más tontos y más eficaces que he visto para vender un producto es hacer creer al posible comprador que le han bajado el precio cuando en realidad han hecho todo lo contrario. La táctica es tan simple como destacar con un cartelón de un color llamativo, generalmente amarillo, con leyendas del tipo «Súper precio«, «Oferta«, «Promoción» o cualquier reclamo similar, un precio que ha subido recientemente, porque se acabó la oferta que tenían anteriormente, por ejemplo, o entre dos precios de dos productos similares, el que menos favorable sea para el consumidor. El truco debe funcionar bastante bien, si no, no llevarían años usándolo. Vamos con unos ejemplos

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