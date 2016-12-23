El regalo del supermercado (que te cobran sin darte cuenta)

Cuando un supermercado dice en su lema que «todo cuenta«, no se refiere al cliente, os lo aseguro. Cualquier céntimo extra que se pueda arañar en la recaudación final bueno es. Una de las prácticas para conseguir esos céntimos, y donde los establecimientos hacen gala de toda su picaresca, es con los regalos que el fabricante decide ofrecer a los consumidores. Es una práctica muy curiosa: la marca decide hacer una promoción, normalmente consistentes un envase con más cantidad, unidades extra, o incluso algún regalo o complemento relacionado con el producto, y que debería ser para el cliente. Pero el hipermercado decide que no está la cosa para regalar nada, así que te cobra directamente el

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