Compras y publicidad
Falsos packs ahorro: el fraude estrella en tu súper
Se trata del engaño más común, y es tan simple como efectivo: vender juntas varias unidades de un producto a un precio más caro que si las compararas sueltas.
Por @hd_carr
España-28/10/2016
Si hay un fraude estrella en mi centro comercial favorito, que ya todos sabéis cuál es, es el del pack ahorro. Se trata del fraude más común y es tan simple como efectivo. Se trata de vender los conocidos como packs ahorro, un pack que contiene varios artículos de un producto, más caro que si lo compararas sueltos o un envase de mayor cantidad.
El hecho en sí de vender un pack de varias unidades más caro que comprándolas sueltas no es un fraude, aunque sea poco ético, ya que el centro comercial está aprovechando la percepción del cliente de que, llevándose más cantidad, el precio será más ventajoso. El problema surge cuando el propio envase del pack está anuncian
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