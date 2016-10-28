Falsos packs ahorro: el fraude estrella en tu súper

Si hay un fraude estrella en mi centro comercial favorito, que ya todos sabéis cuál es, es el del pack ahorro. Se trata del fraude más común y es tan simple como efectivo. Se trata de vender los conocidos como packs ahorro, un pack que contiene varios artículos de un producto, más caro que si lo compararas sueltos o un envase de mayor cantidad. El hecho en sí de vender un pack de varias unidades más caro que comprándolas sueltas no es un fraude, aunque sea poco ético, ya que el centro comercial está aprovechando la percepción del cliente de que, llevándose más cantidad, el precio será más ventajoso. El problema surge cuando el propio envase del pack está anuncian

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