Nacho Tudela
La UE aviva el incendio de la Alejandría digital
El paso de la propiedad a la licencia de uso está provocando un grave perjuicio para los usuarios, que ven como ya no son dueños de los productos que compran.
17/7/2026
Festivales: no sin mi bocadillo
Con la vuelta a la normalidad, son muchas las promotoras de eventos musicales que están imponiendo un año más la prohibición de entrar al recinto con alimentos del exterior, una medida a todas luces abusiva.
30/6/2022
Jesús Soria: «Cuando hablas de malas prácticas, engaños o abusos estás en el filo de la navaja»
Con diecisiete años al frente de SER Consumidor, Jesús Soria es uno de los mayores referentes en España del periodismo especializado en temas de consumo.
30/10/2020
Reconocer los síntomas del ictus salva vidas
El 29 de octubre ha sido el Día Mundial de la Prevención del Ictus, un trastorno que afectará a una de cada seis personas a lo largo de su vida y que es la segunda causa de muerte en España.
31/10/2018
Anisakis: un invitado indeseable
Conoce las recomendaciones y consejos necesarios para destruir el parásito y así evitar su contagio.
27/7/2018
Nuevos modelos de periodismo y democracia
El periodismo ha entrado en una crisis de credibilidad de la que sólo saldrá con nuevos medios que apuesten por una información alejada de los intereses del poder económico y político.
30/4/2018