Salud y alimentación
Nuevos modelos de periodismo y democracia
El periodismo ha entrado en una crisis de credibilidad de la que sólo saldrá con nuevos medios que apuesten por una información alejada de los intereses del poder económico y político.
Por Nacho Tudela
España-30/04/2018
En 2015, un estudio de la Universidad de Oxford concluía que los medios de comunicación españoles eran los menos fiables de los once países consultados en Europa. Sólo el 34% de los españoles decía confiar en lo que publicaban. A pesar de los años, si se volviera a realizar esta consulta, no parece que los resultados fueran a variar mucho. Probablemente, el porcentaje sería aún menor.
La ciudadanía tiene sobrados motivos para no creer a los medios de comunicación de masas. El apoyo de estos a los poderes políticos y económicos del pais es tal, que uno no puede sino sentir cierta disonancia cognitiva entre la realidad que experimenta y la visión que los medios transmiten de el
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