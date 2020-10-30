Jesús Soria: «Cuando hablas de malas prácticas, engaños o abusos estás en el filo de la navaja»

Con diecisiete años al frente de SER Consumidor, el programa de referencia sobre temas de consumo en la radio española, Jesús Soria es un auténtico pionero en la difusión de temas de consumo en el periodismo español y ha destapado y dado a conocer numeros fraudes y abusos comtidos contra los derechos de los consumidores. Ha sido el colaborador más antiguo de Iñaki Gabilondo -durante su etapa al frente de Hoy por hoy-, quien se fijó en él en el año 1993 y le confió, como no podía ser de otra manera, la sección de consumo, a la que ha dedicado gran parte de su vida profesional. Ahora, tras años siendo líder de audiencia con SER Consumidor en su franja horaria, ha decidido que ha llegado el momento de ponerle fin, disfrutar de su tiempo libre y dejar paso

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