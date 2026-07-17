La UE aviva el incendio de la Alejandría digital

El incendio y destrucción de la Biblioteca de Alejandría es uno de esos sucesos de la Antigüedad que mora en el consciente colectivo de muchos de nosotros. La brutal pérdida de conocimiento para la Humanidad que marcó, entre otros, el inicio de una época más oscura, menos intelectual, y un retroceso que sólo acabaría siglos después con la llegada del Renacimiento y la posterior era ilustrada. Aunque este relato del fin de la biblioteca alejandrina ya ha sido ampliamente discutido por los historiadores, su mítica sirve de perfecta analogía para el momento que estamos viviendo en el ámbito de la cultura y, más concretamente, de los sectores audiovisual y de los videojuegos. Contextualicem

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