Anisakis: un invitado indeseable

El pescado es un alimento imprescindible para una buena dieta. Las formas de cocinarlo son innumerables y, en los últimos tiempos, con la entrada en España de la cocina oriental, cada vez es más común su preparación crudo o semicrudo y, además, en muchas recetas de la cocina tradicional española también se llega a preparar de esta forma. El consumo del pescado en esta condiciones, sin embargo, puede traer un visitante inesperado que puede comportar peligro para la salud: el anisakis. Se trata de un parásito que se puede encontrar en algunos productos de pesca y que pasa al tracto digestivo humano si se han consumido estos productos sin preparaciones que maten al parásito. La forma de cocinarlo, por tanto

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión