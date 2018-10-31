Reconocer los síntomas del ictus salva vidas

El 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Ictus, un trastorno que afectará a una de cada seis personas a lo largo de su vida y que en España es ya la segunda causa de muerte, la primera en el caso de las mujeres. Reconocer los síntomas de este trastorno salva vidas, y es que cada minuto cuenta para evitar que se produzca un daño cerebral grave. Según los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), más de 27.000 personas mueren a causa de esta enfermedad en nuestro país y alrededor de 120.000 sufren uno de estos accidentes cardiovasculares. Casi la mitad de los afectados consiguen recuperarse por completo, pero el ictus se ha convertido en la primera causa de discapacidad adqu

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión