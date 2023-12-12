Contra los teléfonos de atención al consumidor con prefijo 902
Únete para denunciar a las empresas que obligan a llamar a teléfonos de alto coste.
Telecos y privacidadEspaña
Si localizas alguna empresa que solo ofrezca un teléfono de atención al consumidor con prefijo 902, únete a nuestra plataforma y envíanos la información desde tu zona privada en FACUA.org.
Estamos denunciando estas prácticas ilegales ante las autoridades competentes en materia de protección de los consumidores para que sancionen a las empresas responsables.