Tras la reclamación de FACUA, Loterías sustituye su línea 902 de atención al usuario
Ha establecido un número con tarifa básica con el coste de una llamada ordinaria, el 91 596 23 00. La sociedad estatal tiene intención de establecer en el futuro una línea gratuita con prefijo 900.
FACUA.org
España-13/11/2018
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) ha sustituido su teléfono 902 por una línea con prefijo geográfico de Madrid para evitar el sobrecoste que representaban las llamadas a los usu