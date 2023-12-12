Contra los teléfonos de atención al consumidor con prefijo 902

Telecos y privacidad
FACUA denuncia a seis empresas de mensajería por sus teléfonos 902 de atención al cliente
Telecos y privacidad
Segundo expediente sancionador a una empresa por sus líneas 902: tras Ryanair, ahora Air Berlin
Telecos y privacidad
Expediente sancionador a Ryanair por su 902 de atención al cliente tras la denuncia de FACUA
Telecos y privacidad
FACUA denuncia a 11 bancos por gestionar su atención al cliente con teléfonos de alto coste 901 y 902
Telecos y privacidad
FACUA denuncia a 18 aseguradoras por tener líneas 901 y 902 para la atención al cliente
Telecos y privacidad
FACUA denuncia a 15 superficies comerciales por tener líneas 901 y 902 para la atención al consumidor
Motor y viajes
Expediente sancionador a Vueling por usar un 807 para su atención al cliente, tras la denuncia de FACUA
Banca y seguros
FACUA denuncia a Correos por obligar a los usuarios a llamar a un 902 para sus consultas y reclamaciones

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