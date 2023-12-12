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Contra los teléfonos de atención al consumidor con prefijo 902
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FACUA pide al Ministerio de Consumo que actúe ante el fraude de los 902
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FACUA denuncia a Idealista por el uso de un 902 como teléfono de contacto
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Tras la reclamación de FACUA, Loterías sustituye su línea 902 de atención al usuario
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FACUA denuncia a AVIS por el uso de teléfonos 902 para atención al cliente
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Sancionan a Air Berlín por su 902 para la atención a los usuarios, tras la denuncia de FACUA
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Nueva denuncia de FACUA contra Ryanair: su teléfono de atención a los afectados por la huelga es un 902
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Real Madrid, Barça, Atlético... FACUA denuncia a diez clubes de fútbol de Primera por sus teléfonos 902
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La Junta de Extremadura mantiene abiertas líneas 901 y 902 incumpliendo un acuerdo unánime de la Asamblea
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Tras la denuncia de FACUA, la CNMC expedienta a cinco proveedores de líneas 902
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Segundo expediente sancionador a una empresa por sus líneas 902: tras Ryanair, ahora Air Berlin
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Expediente sancionador a Ryanair por su 902 de atención al cliente tras la denuncia de FACUA
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FACUA denuncia a 11 bancos por gestionar su atención al cliente con teléfonos de alto coste 901 y 902
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FACUA denuncia a 18 aseguradoras por tener líneas 901 y 902 para la atención al cliente
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FACUA denuncia a 15 superficies comerciales por tener líneas 901 y 902 para la atención al consumidor
Motor y viajes
Expediente sancionador a Vueling por usar un 807 para su atención al cliente, tras la denuncia de FACUA
Banca y seguros
FACUA denuncia a Correos por obligar a los usuarios a llamar a un 902 para sus consultas y reclamaciones
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FACUA denuncia a 14 compañías de telecomunicaciones por tener líneas de atención al cliente de pago
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FACUA denuncia a ocho compañías energéticas por saltarse la ley con líneas de atención al cliente de pago
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#Stop902: FACUA lanza una campaña para acabar con los teléfonos de atención al cliente de alto coste
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