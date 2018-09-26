FACUA denuncia a AVIS por el uso de teléfonos 902 para atención al cliente
La empresa de alquiler de coches utiliza estas líneas de alto coste para la reserva de vehículos, asistencia en carretera, multas y control de créditos, entre otros.
FACUA.org
Canarias-26/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa de alquiler de vehículos AVIS ante la Dirección General de Comercio y Consumo de las Islas Canarias, donde AVIS tiene varias sedes, por el uso de distintos teléfonos 902 en sus servicios de atención a los u