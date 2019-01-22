FACUA denuncia a Idealista por el uso de un 902 como teléfono de contacto
La asociación pide a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid que sancione a la empresa por incumplir la normativa que prohíbe el uso de líneas con un coste superior a la tarifa básica.
FACUA.org
España-22/01/2019
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