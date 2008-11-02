FACUA informa
Boletín semanal número 1
02/11/2008
FACUA reclama que se vigile el cumplimiento del nuevo reglamento sobre el sector aéreo para que no quede en 'papel mojado'
Intento de 'phishing' para hacerse con los datos de las tarjetas de clientes del BBVA
Nueva retirada de baterías fabricadas por Sony, esta vez en portátiles Dell, HP y Toshiba
Ordenan la retirada del mercado de 28 máscaras, pelucas y disfraces inseguros
Las organizaciones sindicales, de consumidores, vecinos y economía social miembros del CES presentan un informe sobre las ordenanzas fiscales
FACUA Málaga rechaza las propuestas de subidas por encima del IPC de los impuestos, tasas y precios públicos
FACUA logra que Telefónica devuelva a un usuario 41 mensualidades que le siguió cobrando tras pedir la baja del alquiler del teléfono
FACUA lanza el nuevo diario digital 'Consumidores en Acción'
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