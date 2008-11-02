FACUA informa

Boletín semanal número 1
02/11/2008

FACUA reclama que se vigile el cumplimiento del nuevo reglamento sobre el sector aéreo para que no quede en 'papel mojado'

Intento de 'phishing' para hacerse con los datos de las tarjetas de clientes del BBVA

Nueva retirada de baterías fabricadas por Sony, esta vez en portátiles Dell, HP y Toshiba

Ordenan la retirada del mercado de 28 máscaras, pelucas y disfraces inseguros

Las organizaciones sindicales, de consumidores, vecinos y economía social miembros del CES presentan un informe sobre las ordenanzas fiscales

FACUA Málaga rechaza las propuestas de subidas por encima del IPC de los impuestos, tasas y precios públicos

FACUA logra que Telefónica devuelva a un usuario 41 mensualidades que le siguió cobrando tras pedir la baja del alquiler del teléfono

FACUA lanza el nuevo diario digital 'Consumidores en Acción'

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