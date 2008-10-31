Nueva retirada de baterías fabricadas por Sony, esta vez en portátiles Dell, HP y Toshiba
FACUA pide al INC la apertura de una investigación para depurar responsabilidades ante los continuos casos de defectos en baterías de la empresa japonesa.
FACUA.org
Internacional-31/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que el riesgo de recalentamiento e incluso incendios y quemaduras para los usuarios ha vuelto a provocar una retirada a nivel mundial de baterías fabricadas por Sony en ordenadores portátiles. Esta vez afecta a modelos de las marcas Dell,