FACUA logra que Telefónica devuelva a un usuario 41 mensualidades que le siguió cobrando tras pedir la baja del alquiler del teléfono
Más de 200 euros facturados desde julio de 2005 pese a que en reiteradas ocasiones recordó a la compañía que había devuelto el aparato.
FACUA.org
España-28/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Telefónica devuelva a un usuario cuarenta y una mensualidades de su servicio de alquiler de teléfono con mantenimiento integral que le siguió cobrando pese a que en junio de 2005 pidió la baja del mismo.
Durant