FACUA informa
Boletín semanal número 106
07/11/2010
Cataluña obliga a un 'call tv' a devolver a un usuario el importe de 213 llamadas a un 905 que le facturaron sin haberlas realizado
Un correo que pide abrir un supuesto mensaje de voz de Vodafone utiliza un troyano para hacerse con datos bancarios
Renault llama a revisión a furgonetas del modelo Master III
Abren expedientes sancionadores a Movistar y Vodafone por apropiarse del saldo de los usuarios de prepago si no realizan recargas
FACUA Sevilla desarrolla un ciclo de talleres formativos en quince centros cívicos
Sólo 2 de cada 10 empresas de servicios básicos tiene teléfonos gratuitos para la atención al cliente
Sanidad multa a una cafetería de la estación de trenes de León por permitir que los usuarios fumen en todo el local
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