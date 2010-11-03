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FACUA Sevilla desarrolla un ciclo de talleres formativos en quince centros cívicos

Se trata de una campaña para fomentar la 'Gestión eficaz de la economía doméstica' organizada en colaboración con la Delegacion de Participación Ciudadana del Ayuntamiento hispalense.

FACUA.org
Sevilla-03/11/2010
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FACUA Sevilla desarrollará entre el 3 de noviembre y el 10 de diciembre un ciclo de talleres formativos en quince centros cívicos de la capital en el marco de una campaña para fomentar la Gestión eficaz de la economía doméstica.

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