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Cataluña obliga a un 'call tv' a devolver a un usuario el importe de 213 llamadas a un 905 que le facturaron sin haberlas realizado

La Agencia Catalana de Consumo resuelve que la empresa no ha podido demostrar que las llamadas se hicieron al considerar que su aparición en la factura del teléfono no representa una prueba suficiente.

FACUA.org
España-05/11/2010
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La Agencia Catalana del Consumo (ACC) ha obligado a Portal Mix, del grupo Endemol, a devolver a un usuario el importe de 213 llamadas al 905 de un concurso televisivo que fueron facturadas sin que las hubiese realizado.

FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la resoluci&

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