Un correo que pide abrir un supuesto mensaje de voz de Vodafone utiliza un troyano para hacerse con datos bancarios
FACUA ha puesto el caso en conocimiento de Vodafone y lo ha denunciado ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.
FACUA.org
España-05/11/2010
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del envío masivo de un correo electrónico que pide abrir un supuesto mensaje de voz de Vodafone donde se utiliza un troyano para hacerse con datos bancarios de los usuarios.
El mensaje de correo muestra como falso remitente la direc