FACUA informa
Boletín semanal número 108
21/11/2010
FACUA pide a Competencia que investigue al sector de las gasolinas por fijar precios hasta un 7% por encima de la media de la UE
La academia Ceproan anula un contrato de enseñanza de 3.119 euros tras la reclamación de FACUA Córdoba
La Junta de Andalucía 'resuelve' el fraude millonario de las Power Balance con una multa de 15.000 euros y deja que sigan en el mercado
FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Su Eminencia
La Fundación FACUA y la Fundación Cajasol firman un convenio de colaboración
FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Torreblanca
FACUA detecta diferencias de hasta el 429% en las tarifas del agua de 28 ciudades
"La Junta de Andalucía abandona la protección de los consumidores durante una crisis que la hace más necesaria que nunca"
El BOJA publica el expediente sancionador de las emisoras de taxi de Sevilla
FACUA advierte que el plazo de cobro de premios de participaciones de Lotería de Navidad no puede ser inferior a tres meses
FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Blas Infante
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