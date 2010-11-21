FACUA informa

Boletín semanal número 108
21/11/2010

FACUA pide a Competencia que investigue al sector de las gasolinas por fijar precios hasta un 7% por encima de la media de la UE

La academia Ceproan anula un contrato de enseñanza de 3.119 euros tras la reclamación de FACUA Córdoba

La Junta de Andalucía 'resuelve' el fraude millonario de las Power Balance con una multa de 15.000 euros y deja que sigan en el mercado

FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Su Eminencia

La Fundación FACUA y la Fundación Cajasol firman un convenio de colaboración

FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Torreblanca

FACUA detecta diferencias de hasta el 429% en las tarifas del agua de 28 ciudades

"La Junta de Andalucía abandona la protección de los consumidores durante una crisis que la hace más necesaria que nunca"

El BOJA publica el expediente sancionador de las emisoras de taxi de Sevilla

FACUA advierte que el plazo de cobro de premios de participaciones de Lotería de Navidad no puede ser inferior a tres meses

FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Blas Infante

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