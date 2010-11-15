FACUA advierte que el plazo de cobro de premios de participaciones de Lotería de Navidad no puede ser inferior a tres meses
La asociación ha detectado la venta de participaciones que indican que caducan al mes.
FACUA.org
España-15/11/2010
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que las participaciones de Lotería de Navidad no pueden establecer para el cobro de los premios un plazo inferior a los tres meses fijados en la normativa.
La asociación ha detectado la venta de participaciones con motivo del sor