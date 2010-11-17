La Junta de Andalucía 'resuelve' el fraude millonario de las Power Balance con una multa de 15.000 euros y deja que sigan en el mercado
Power Balance España presumía en abril de haber vendido unas 300.000 pulseras seudomilagrosas, lo que supondría unos ingresos de en torno a 10 millones de euros. El dinero que genera en unas horas la venta de 500 unidades es suficiente para pagar la sanción.
FACUA.org
España-17/11/2010
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Tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción, la Junta de Andalucía ha resuelto el fraude millonario de las pulseras seudomilagrosas Power Balance -la empresa tiene su sede en Marbella- con una simple multa de 15.000 euros, permitiendo que sigan en el mercado.
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