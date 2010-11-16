"La Junta de Andalucía abandona la protección de los consumidores durante una crisis que la hace más necesaria que nunca"
FACUA Andalucía comparece en el Parlamento para analizar los Presupuestos. Critica que en 2011 el Gobierno pretenda recortar un 2,7% los presupuestos en políticas sociales. En tres años, los destinados a las políticas de Consumo bajan un 17,4%.
FACUA.org
Andalucía-16/11/2010
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La presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz Legido, ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía para exponer la valoración de su Federación sobre el Proyecto de Ley de Presupue