FACUA informa
Boletín semanal número 119
06/02/2011
FACUA Málaga ofrece una conferencia sobre los derechos de los consumidores
FACUA completa el segundo bloque de denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco, que ascienden ya a 1.498
FACUA Málaga celebra una conferencia sobre el consumerismo como acceso al mundo económico
FACUA traslada 191 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla
Vodafone es la empresa más denunciada por los usuarios en FACUA
FACUA ha trasladado a las autoridades 1.138 denuncias de los usuarios a un mes de la entrada en vigor de la nueva Ley del tabaco
Madrid es la Comunidad con más denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco
FACUA remite a Aragón, Cantabria, Canarias, Murcia y Navarra 119 nuevas denuncias por vulneraciones de la Ley del tabaco
FACUA presenta 208 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en Andalucía, Asturias y Baleares
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