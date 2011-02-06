FACUA informa

Boletín semanal número 119
06/02/2011

FACUA Málaga ofrece una conferencia sobre los derechos de los consumidores

FACUA completa el segundo bloque de denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco, que ascienden ya a 1.498

FACUA Málaga celebra una conferencia sobre el consumerismo como acceso al mundo económico

FACUA traslada 191 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla

Vodafone es la empresa más denunciada por los usuarios en FACUA

FACUA ha trasladado a las autoridades 1.138 denuncias de los usuarios a un mes de la entrada en vigor de la nueva Ley del tabaco

Madrid es la Comunidad con más denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco

FACUA remite a Aragón, Cantabria, Canarias, Murcia y Navarra 119 nuevas denuncias por vulneraciones de la Ley del tabaco

FACUA presenta 208 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en Andalucía, Asturias y Baleares

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